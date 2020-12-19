С 1 января в России введут новые правила по установке новогодней елки

С 1 января в России введут новые правила по установке новогодней елки
Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Фото: Pixabay

Со следующего года жители России при установке в помещении новогодней ели должны будут соблюдать строгие правила.

Нововведения предусмотрены правилами противопожарного режима, которые вступят в силу с 1 января 2021 года. Согласно данным, опубликованным на портале правовой информации, граждане должны будут устанавливать ель на устойчивом основании. При этом дерево не должно загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения.

Кроме того, ветви елки должны находиться на расстоянии не менее метра от стен, потолков и электронных приборов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как бесплатно срубить елку в Ленобласти. Один человек может срубить только одно дерево высотой до трех метров.

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