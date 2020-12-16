Как бесплатно срубить елку в Ленобласти: инструкция Gazeta.SPb

Петербуржцам совершенно необязательно тратить деньги на покупку новогодней елки. Получить новогоднее настроение и создать добрую семейную традицию можно, если отправиться за ней в лесничество. Gazeta.SPb рассказывает, как получить главное украшение праздника и не нарушить при этом закон.

До 10 января можно отправиться за бесплатной елкой в Ленинградскую область. Для этого необходимо сначала выбрать подходящее лесничество. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте правительства Ленинградской области. На выбор представлены 19 крупных лесничеств с участковыми лесничествами в разных населенных пунктах, а также учебно-опытное лесничество в Ульяновке на Московском шоссе.

Один человек может срубить только одно дерево высотой до трех метров. Нужно понимать, что рубить и везти домой такую елку придется самому. Поэтому необходимо подготовить пилу или топор, веревку, перчатки. Не забудьте ткань, покрывало или полиэтилен, которым укутаете елку, чтобы не засыпать автомобиль иголками.

После того как вы выбрали лесничество, уточните дни и часы приема. Заполните договор купли-продажи в двух экземплярах (форму можно скачать на сайте регионального правительства или получить в лесничестве) и подготовьте паспорт, а также средства индивидуальной защиты.

В конторе лесничества ваш договор и паспорт проверят, а также выдадут вам один экземпляр. Ель будет бесплатной, но договор купли-продажи необходим, чтобы срубить и перевезти елку.

Даже с таким договором срубить любое понравившееся дерево не получится. Выбирать придется из елок, которые находятся на участках линейных объектов, газопроводов, нефтепроводов, а также вдоль каналов дорог. Эти деревья вырубят в любом случае.

О том, как безопасно установить и украсить новогоднюю ель, читайте в другом материале Gazeta.SPb.

Для тех, кто ленится выбирать, рубить, а потом везти елку домой самостоятельно, с 20 декабря в Петербурге заработают 70 легальных елочных базаров.