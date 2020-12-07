Как безопасно установить и украсить новогоднюю ель — инфографика Gazeta.SPb

Как безопасно установить и украсить новогоднюю ель &#8212; инфографика Gazeta.SPb
Новогодняя елка на Дворцовой площади. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Gazeta.SPb рассказывает, как правильно установить и украсить новогоднюю ель, чтобы праздник — ваш и соседей — не омрачил внезапный пожар.

Прежде всего МЧС советует не покупать дерево «под потолок». Конечно, это красиво, но, к сожалению, небезопасно. Ель следует установить на устойчивое основание и поставить ее там, где она не будем мешать проходу, а ее ветви — прижиматься к стенам.

Инфографика Gazeta.SPb

Уделите внимание выбору праздничной иллюминации. У нее должен быть соответствующий сертификат качества. Бывает, гирлянда внешне не вполне соответствует ожиданиям покупателей, но ее берут в надежде переделать на свой вкус. Однако не стоит перегружать изделие лишними элементами, в том числе легковоспламеняющимися, например, бумагой, ватой или тканью. Тем более не надо этого делать, если повреждены провода или есть другие дефекты.

То же самое относится и к другим украшениям: не нужно вешать на елку то, что может легко загореться.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, какие петербуржцы хотели бы получить подарки на Новый год. Напомним, что в городе решением Смольного действуют антикоронавирусные ограничения. Новый пакет вступил в силу с 4 декабря.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
елка елочные игрушки мчс новости спб новый год


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Игрок «Зенита» Азмун прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов
Роспотребнадзор призывает россиян быть внимательными при покупке автомобиля
Что известно по делу Соколова об убийстве и расчленении аспирантки
Бомж сорвал флаг России со здания суда на Караванной
Песков прокомментировал необходимость закрытия границ между регионами России
Академик из Петербурга рассказал о новом методе защиты от COVID-19
Роспотребнадзор дал россиянам советы по проведению новогодних праздников
Фоторепортаж Gazeta.SPb: как в Ленобласти готовили главную елку для Дворцовой