Как безопасно установить и украсить новогоднюю ель — инфографика Gazeta.SPb

Gazeta.SPb рассказывает, как правильно установить и украсить новогоднюю ель, чтобы праздник — ваш и соседей — не омрачил внезапный пожар.

Прежде всего МЧС советует не покупать дерево «под потолок». Конечно, это красиво, но, к сожалению, небезопасно. Ель следует установить на устойчивое основание и поставить ее там, где она не будем мешать проходу, а ее ветви — прижиматься к стенам.

Уделите внимание выбору праздничной иллюминации. У нее должен быть соответствующий сертификат качества. Бывает, гирлянда внешне не вполне соответствует ожиданиям покупателей, но ее берут в надежде переделать на свой вкус. Однако не стоит перегружать изделие лишними элементами, в том числе легковоспламеняющимися, например, бумагой, ватой или тканью. Тем более не надо этого делать, если повреждены провода или есть другие дефекты.

То же самое относится и к другим украшениям: не нужно вешать на елку то, что может легко загореться.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, какие петербуржцы хотели бы получить подарки на Новый год. Напомним, что в городе решением Смольного действуют антикоронавирусные ограничения. Новый пакет вступил в силу с 4 декабря.