Скандальный концерт Басты, закрытие Ледового дворца и новые, более жесткие ковидные ограничения: чем запомнилась петербуржцам уходящая неделя

Правительство Петербурга объявило о новых антикоронавирусных ограничениях после концерта рэпера Басты — петербуржцы пожаловались, что он прошел с нарушением мер безопасности. Эти и другие события — в традиционном недельном дайджесте Gazeta.SPb.

Транспорт и инфраструктура

В Петербурге метростроители начали проходку правого перегонного тоннеля на участке Латинско-Правобережной линии, который в будущем соединит станции «Театральная» и «Спасская», рассказали в КРТИ. Работы осуществляются с использованием щитового проходческого комплекса «Петровна», которому предстоит пройти примерно 800 метров, а диаметр тоннеля составит 5,63 метра.

С полуночи 1 декабря в Петербурге начали действовать новые тарифы для проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Изменения коснулись всех видов транспорта как при оплате по зонам наличными, так и при оплате маршрутов с помощью транспондеров. В среднем повышение цен составило около 10%.

Ограничения

Роспотребнадзор закрыл Ледовый дворец. Это произошло после концертов рэпера Басты. Ведомство подало в суд на организаторов одного из мероприятий, проходивших в минувшие выходные. Петербуржцы пожаловались, что пришедшие забыли про социальную дистанцию. В итоге дворец оштрафовали на полмиллиона.

Скандал прокомментировал премьер-министр России Михаил Мишустин, глава комитета по культуре получил выговор, а Смольный анонсировал новые ограничения. В итоге петербуржцы остались без развлечений на новогодние праздники. Возможно, при улучшении эпидобстановки кое-что отменят, но больше их стать не должно, сказал вице-губернатор Евгений Елин.

Происшествия

В ночь на понедельник, 30 ноября, в Ленобласти работал оперативный штаб: во Всеволожске, в одном из домов, на 12 этаже, взорвался газ, и начался пожар. Хлопок был такой сильный, что пробило даже потолки, а в трех квартирах разрушились перегородки. Спасатели эвакуировали 40 человек. Одного госпитализировали. К счастью, обошлось без жертв.

В начале недели стало известно, что в Петербурге арестовали модель глянцевых журналов. Ее подозревают в убийстве мужа, которое произошло с 28 на 29 ноября в съемной квартире в доме на Гагаринской улице. Согласно материалам уголовного дела, в ходе ссоры, возникшей не почве ревности, девушка нанесла молодому человеку ножевое ранение. Потерпевшего госпитализировали, но он умер в больнице.