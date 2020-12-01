Подозреваемую в убийстве мужа в Петербурге модель Vogue арестовали

По решению суда, она будет находиться под арестом до 28 января. . Фото: pixabay

По решению суда, она будет находиться под арестом до 28 января. . Фото: pixabay

Дзержинский районный суд арестовал фотомодель глянцевых журналов Лилию Судакову, подозреваемую в убийстве мужа в Петербурге.

По решению суда, она будет находиться под арестом до 28 января. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Отмечается, что 25-летняя модель вину не отрицала.

По версии следствия, убийство произошло в Петербурге с 28 на 29 ноября в съемной квартире в доме на Гагаринской улице. Согласно материалам уголовного дела, в ходе ссоры на почве неприязни девушка нанесла ножевое ранение своему мужу. Потерпевшего госпитализировали, но он умер в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге во вторник, 1 декабря, обсуждают громкое убийство мужчины, который, по предварительным данным, оказался супругом российской модели Лилии Судаковой. Манекенщица – в подозреваемых. Причиной могла стать ревность