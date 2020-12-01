Ревность и зависть: как модели в Петербурге расправляются с любимыми

Петербург во вторник, 1 декабря, обсуждают громкое убийство мужчины, который, по предварительным данным, оказался супругом российской модели Лилии Судаковой. Манекенщица – в подозреваемых. Причиной могла стать ревность. Она уже не раз заставляла моделей в Петербурге хвататься за нож.

Убийство мужчины произошло в Петербурге в съемной квартире. Правоохранители подозревают его супругу, которая могла нанести ему ножевое ранение. Потерпевшего госпитализировали, но он умер в больнице. СМИ сообщают о том, что официально женщина проживает в Подмосковье и снимается в качестве модели для глянцевых журналов. По предварительным данным, речь идет о модели Лилии Судаковой.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу. Не исключается, что убийство могло произойти в порыве ревности.

Отметим, что только в прошлом году в Петербурге был вынесен приговор по делу 17-летней фотомодели. Виновной в жестокой расправе была признала ее сестра, которая также была топ-моделью.

Ужасающее преступление было совершено в 2016-м году в квартире на Пулковской улице. Следствие и суд установили, что на тот момент 19-летняя девушка схватилась за нож из личной неприязни. Отмечалось также, что причиной могла стать зависть. На теле ее убитой сестры после ссоры эксперты потом насчитали 189 ран, у девушки также отрезали ухо. Суд назначил ей наказание в 13 лет колонии общего режима.

Летом этого года под Петербургом произошла еще одна кровавая драма с участием фрик-модели. Девушку заподозрили в нападении с ножом на своего возлюбленного. Тогда сообщалось о том, он приехал на вечеринку к своей подруге, там и произошла ссора, закончившаяся тем, он получил нож в шею.