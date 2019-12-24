Петербурженка, 189 раз ударившая ножом сестру-фотомодель, отправится в колонию

Жестокую расправу над своей сестрой Дубровина учинила в одном из домов по Пулковской улице. Фото: Google View

Жестокую расправу над своей сестрой Дубровина учинила в одном из домов по Пулковской улице. Фото: Google View

Приговор, вынесенный Елизавете Дубровиной 18 октября городским судом Санкт-Петербурга, вступил в силу во вторник, 24 декабря.

Защита обвиняемой после оглашения приговора подавала апелляционную жалобу, которую суд оставил без удовлетворения. Дубровина, жестоко убившая свою 19-летнюю сестру, проведет в колонии 13 лет. Трагическое происшествие случилось в феврале 2016 года. По версии следствия, подсудимая набросилась на красавицу-сестренку из-за личной неприязни, а точнее — от зависти.

Кроме того, Дубровина неоднократно проходила лечение в психиатрической клинике. Однако на решение суда это не повлияло. В сумме, с момента ареста, преступница проведет за решеткой более 16 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд арестовал охотник, выстрелившего в охранников газопровода «Транснефть».