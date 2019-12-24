Суд арестовал охотника из Колпино, стрелявшего в охранников газопровода «Белоусово-Ленинград»

По решению суда он будет находиться под стражей до 19 февраля. Фото: Baltphoto

По решению суда он будет находиться под стражей до 19 февраля. Фото: Baltphoto

Колпинский районный суд арестовал 60-летнего Андрея Богданова. По решению суда он будет находиться под стражей до 19 февраля.

По версии следствия, он на пересечении грунтовой дороги и газопровода «Белоусово-Ленинград» не менее пяти раз выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в трех охранников ООО «Транснефтьохрана», сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Один из охранников получил ранение груди. Богданов вину признает.

Этот инцидент произошел 20 декабря 2019 года недалеко от нового СИЗО «Кресты». В правоохранительные органы обратился охранник «Транснефти», рассказавший, что он и его напарник подверглись обстрелу. Позже коллегу звонившего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пострадавший от пули отправился в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с простреленным легким, сломанным ребром и лопаткой. Полицейские оперативно задержали подозреваемого, которым оказался 60-летний Андрей Богданов. Мужчина представился как сотрудник ЧОПа и рассказал, что увлекается охотой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что охота на уток с резиновой лодки закончилась госпитализацией. Мужчина случайно подстрелил напарника по охоте, когда лодку качнуло волной.