Пострадавший ребенок и пробитые потолки: что известно о взрыве во Всеволожске

Неделя завершилась во Всеволожске взрывом. Оперативный штаб в Ленинградской области работал в ночь на понедельник, 30 ноября. Gazeta.SPb рассказывает о том, что известно о происшествии к настоящему моменту.

О взрыве в одном из домов Всеволожска стало известно накануне, 29 ноября, поздно вечером. В социальных сетях появилась информация о том, что в квартире в многоэтажном доме на улице Добровольского произошел взрыв газа и начался пожар. Отмечалось, что пробило даже потолки. Вскоре эту информацию подтвердили и в экстренных службах.

В региональном управлении МЧС сообщили о том, что к месту происшествия направили пожарно-спасательные подразделения. Выяснилось, что в трех квартирах на 12-м этаже жилого дома были разрушены межквартирные перегородки. В одной из квартир, однокомнатной, загорелись 10 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали с этажей ниже 40 человек.

«Пострадавших в ходе тушения пожара не обнаружено. Самостоятельно за медицинской помощью обратились 2 человек, один из них был госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

Выяснять обстоятельства случившегося начали следователи СУ Следственного комитета РФ по Ленобласти. Там также заявили о том, что никто не пострадал.

После полуночи ситуацию прокомментировало региональное правительство. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал выделить деньги на восстановление пострадавших квартир.

В правительстве региона также пояснили, что от взрывной волны пострадал ребенок – его для обработки порезов направили в стационар.

Властям предстояло решить вопрос, где дальше размещать жильцов. Обследование квартир завершили после двух ночи. Предполагалось, что тех, кто не сможет вернуться в свои квартиры, отправят в гостиницу.

По итогам осмотра спасатели и специалисты Госстройнадзора решили, что домой могут вернуться жильцы подъезда до девятого этажа включительно. На десятом этаже небезопасными признали три квартиры – они находятся под местом взрыва.

Отметим, что по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, повлекшее причинение крупного ущерба» возбуждено уголовное дело.

«Все обстоятельства пожара тщательно выясняются следственным путем. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются жильцы дома и соседи, назначается комплекс необходимых экспертиз», — добавляли следователи.

В течение ближайших суток, по заявлению глава Госстройнадзора Ленобласти Дениса Горбунова, специалисты проведут экспертизу поврежденных квартир и решат вопрос об их восстановлении.