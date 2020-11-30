Во Всеволожске три квартиры в доме из-за взрыва признаны небезопасными

Взрыв произошел в микрорайоне «Южный». На месте уже работают сотрудники скорой помощи и пожарные. Фото: Скриншот из "Вконтакте"

Взрыв произошел в микрорайоне «Южный». На месте уже работают сотрудники скорой помощи и пожарные. Фото: Скриншот из "Вконтакте"

Всем нуждающимся будут предоставлены гостиничные номера.

Как сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области, на месте взрыва в доме №22 на проспекте Добровольского закончился комиссионный осмотр. По итогам проверки вынесено решение о признании части квартир небезопасными для жильцов. Люди отправятся ночевать в гостиницы.

«На 10 этаже признаны небезопасными три квартиры, расположенные под местом взрыва. Всем нуждающимся предоставлены гостиничные номера во Всеволожске», — говорится в сообщении администрации региона.

Кроме этого, и-за данного происшествия создана рабочая группа для ликвидации аварии и выяснения ее причин. Также следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Планируется экстренное совещание губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Само происшествие случилось вечером, 29 ноября. В доме по данному адресу взорвался баллон с газом, что привело к пожару. Пострадал ребенок, его накрыло взрывной волной. Более 40 человек были эвакуированы.

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