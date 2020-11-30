Следком возбудил «уголовку» после взрыва в жилом доме во Всеволожске

Взрыв произошел в микрорайоне «Южный». На месте уже работают сотрудники скорой помощи и пожарные. Фото: Скриншот из "Вконтакте"

Взрыв произошел в микрорайоне «Южный». На месте уже работают сотрудники скорой помощи и пожарные. Фото: Скриншот из "Вконтакте"

Во Всеволожске по факту хлопка с последующим пожаром в квартире возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают работать на месте ЧП.

Взрыв произошел в воскресенье, 29 ноября, в одной из квартир многоэтажки. По словам очевидцев, его волна отбросила на 50 метров осколки, гипсокартон. Также из-за взрыва пострадали несколько соседних квартир. Жильцов эвакуировали.

Как сообщили в СУ СК РФ по области, по факту уничтожения или повреждения имущества по неосторожности возбудили уголовное дело. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются жильцы дома и соседи, назначается комплекс необходимых экспертиз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате взрыва в жилом доме во Всеволожске пострадал ребенок, его накрыло взрывной волной. Более 40 человек были эвакуированы.