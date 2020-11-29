Губернатор Ленобласти проведет экстренное совещание из-за взрыва во Всеволожске

На 10 этаже признаны небезопасными три квартиры, расположенные под местом взрыва. Фото: lenobl.ru/ru

На 10 этаже признаны небезопасными три квартиры, расположенные под местом взрыва. Фото: lenobl.ru/ru

Парламентарий Ленинградской области Александр Дрозденко совместно с рабочей группой обсудит взрыв в одном из домов во Всеволожске.

Как сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области, совещание назначено на понедельник, 30 ноября. Начало мероприятия по решению данной проблемы запланировано на 9:00. Совместно с губернатором региона аварию обсудит застройщик, управляющая компания и проектировщик дома.

Напомним, что жуткое происшествие случилось поздно вечером, 29 ноября, в доме №22 на проспекте Добровольского. В одной из квартир здания взорвался баллон с газом. В результате образовался пожар, который захватил несколько квартир.

Около 40 человек эвакуированы из дома, а также в больницу доставлен ребенок, который получил ранения из-за взрывной волны. На данный момент проводятся проверки и возбуждено уголовное дело.

Пострадавшие жители квартир будут отправлены в гостиницы Всеволожска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пострадавшим при взрыве во Всеволожске власти региона выделят необходимые средства.