Власти Ленобласти выделят средства пострадавшим при взрыве во Всеволожске

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о помощи пострадавшим в результате пожара во Всеволожске.

Как сообщает официальный Telegram-канал администрации Ленинградской области «Админка Ленобласти», соответствующее решение принял губернатор региона.

«Администрация Ленобласти выделит средства на восстановление квартир, пострадавших при взрыве во Всеволожске», — заявил Александр Дрозденко.

Напомним, что пожар произошел в воскресенье, 29 ноября, в доме №22 по Добровольской улице. Огонь распространился в результате взрыва баллона с газом в одной из квартир.

В ликвидации огня принимали участие 12 спасателей, а также 4 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент инцидентом заинтересовался следственный комитет региона. Проводятся проверки для выяснения причин аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что от взрыва газа в доме во Всеволожске пострадали три квартиры.