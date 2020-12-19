Экс-солистка «Ленинграда» раскритиковала Шнурова за вопрос Путину

Экс-солистка &#171;Ленинграда&#187; раскритиковала Шнурова за вопрос Путину
Алиса Вокс. Фото: https://www.instagram.com/alisavox/

Экс- солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс назвала вопросы музыканта Сергея Шнурова, которые тот задал президенту России Владимиру Путину, пустой тратой времени.

Напомним, 17 декабря на пресс-конференции Шнуров спросил Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в нашей стране.

Также он спросил, как обычный человек может описывать жизнь в России без использования ненормативной лексики.

«Жаль, наверное, что потратили время конференции на два откровенно глупых вопроса. Ни один из них не является ни острым, ни важным, ни социально полезным», — отметила она.

Вокс добавила, что музыканту теперь сложнее эксплуатировать образ бунтаря с «зубами за 15 миллионов», сообщает «Подъем».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос музыканта, генерального продюсера RTVI Сергея Шнурова, как не использовать в повседневной жизни матные слова. Он посоветовал музыканту при падении, например, батареи на ногу использовать слово «редиска», а также поблагодарил за то, что тот при постановке вопроса не матерился.

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