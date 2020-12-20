Рэпер Джиган «отрастил» пышную шевелюру

Рэпер Джиган &#171;отрастил&#187; пышную шевелюру
Джиган предстал в черном курчавом парике. Фото: Instagram

Рэпер Джиган предстал перед фанатами в новом непривычном образе. Год назад он сбривал брови, а в этот раз решил «отрастить» кудрявую шевелюру.

На своей странице в Instagram исполнитель показал, как выглядел бы, если бы имел волосы, причем не простые, а пышные и черные. Образ он дополнил яркой рубашкой и толстой золотой цепочкой.

«Добрый вечер!» — написал он под фото по-итальянски.

Подписчики оценили обновленный лук Джигана. Многие заметили, что перемены рэперу к лицу.

«Какой мачо!» — написала подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джиган предстал перед фанатами с поседевшей бородой. Он прикреплял к снимку опрос, чтобы узнать, подходит ли ему новый цвет растительности на лице.

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