«Поседевший» Джиган шокировал подписчиков внезапной сменой имиджа

Популярный рэп-исполнитель Джиган показал селфи, которое удивило его поклонников. Обычно черная борода Джигана стала белой.

Об изменениях внешности музыкант рассказал в Instagram Stories. Он предстал перед подписчиками с осветленной бородой. Джиган прикрепил к снимку опрос, чтобы узнать, подходит ли ему новый цвет растительности на лице.