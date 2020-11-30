«Поседевший» Джиган шокировал подписчиков внезапной сменой имиджа

Популярный рэп-исполнитель Джиган показал селфи, которое удивило его поклонников. Обычно черная борода Джигана стала белой.
Об изменениях внешности музыкант рассказал в Instagram Stories. Он предстал перед подписчиками с осветленной бородой. Джиган прикрепил к снимку опрос, чтобы узнать, подходит ли ему новый цвет растительности на лице.
Новое фото звезды позабавило пользователей. Джигана сравнили с Дедом Морозом, однако некоторым подписчикам показалось, что новый цвет бороды рэперу все же подходит.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Оксана Самойлова пожаловалась, что Джигана непросто прокормить. Модель прокомментировала внешний вид супруга.