«Поседевший» Джиган шокировал подписчиков внезапной сменой имиджа

&#171;Поседевший&#187; Джиган шокировал подписчиков внезапной сменой имиджа
Рэпер Джиган. Фото: instagram.com/iamgeegun

Популярный рэп-исполнитель Джиган показал селфи, которое удивило его поклонников. Обычно черная борода Джигана стала белой.

Об изменениях внешности музыкант рассказал в Instagram Stories. Он предстал перед подписчиками с осветленной бородой. Джиган прикрепил к снимку опрос, чтобы узнать, подходит ли ему новый цвет растительности на лице.

Новое фото звезды позабавило пользователей. Джигана сравнили с Дедом Морозом, однако некоторым подписчикам показалось, что новый цвет бороды рэперу все же подходит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Оксана Самойлова пожаловалась, что Джигана непросто прокормить. Модель прокомментировала внешний вид супруга.

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