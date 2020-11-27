Оксана Самойлова пожаловалась, что Джигана непросто прокормить

Оксана Самойлова пожаловалась, что Джигана непросто прокормить
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Фанаты Джигана заметили, что исполнитель усердствует с тренировками. Модель Оксана Самойлова прокомментировала внешний вид супруга.

Самойлова на своей странице в Instagram решила ответить на вопросы подписчиков. Модель спросили об услугах стилистов, подготовке к Новому году и воспитании детей. Один пользователь поинтересовался фигурой Джигана: он обратил внимание на то, что рэпер слишком много времени проводит в спортзале. Самойлова с иронией ответила на этот вопрос, отметив, что возлюбленный уже неоднократно обладал такой фигурой.

«Его слишком часто нужно кормить», — призналась Самойлова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, растолстевший Джиган опубликовал видео с гармошкой из складок. Рэпер Джиган побывал вместе с Тимати в московском серфинг-парке.

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