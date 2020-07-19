Растолстевший Джиган опубликовал видео с гармошкой из складок

Растолстевший Джиган опубликовал видео с гармошкой из складок
Джиган сообщил, что весит 110 кг. Фото: instagram.com/iamgeegun

Рэпер Джиган побывал вместе с Тимати в московском серфинг-парке и опубликовал видео, на котором видно, что многодетный отец набрал лишние килограммы.

Роликом звезда поделился в своем Instagram-аккаунте. Джиган не смог похвастаться рельефным телом, на животе видны крупные складки. Рэпер признался, что весит уже 110 кг. Лишний вес помешал ему справиться с волнами, в результате чего он рухнул в воду.

В комментариях к фото на странице звезды подписчики предположили, что рэпер поправился после неурядиц в семье, о чем активно рассказывал в соцсетях. Перед публикацией последнего видео Джиган выложил несколько снимков топлес, на которых видно, в какой форме он был совсем недавно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Самойлова объяснила, почему не разводится с Джиганом. Она призналась, что дала рэперу еще один шанс.

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