Самойлова объяснила, почему не разводится с Джиганом

Она хочет, чтобы у детей был отец и дала рэперу еще один шанс.

Об этом стало известно 8 июля. Обо всем блогерша Оксана Самойлова рассказала в своем Instagram-аккаунте. В День семьи, любви и верности девушка объяснила, почему не развелась с Джиганом. Она отметила, что ее решение нельзя назвать правильным, но приходится чем-то жертвовать ради близких. Самойлова подчеркнула, что дети остро отреагировали на отсутствие отца – одна из дочерей отказывалась спать и даже задыхалась. Блогерша справедливо заявила, что теперь праздник, который празднуют в эту среду, не про них.

«Грустно, но правда»,

— подытожила Самойлова.

В комментариях пользователи раскритиковали многодетную мать, которая не сдержала слово. Они считают, что Джиган и Самойлова устроили «спектакль» ради хайпа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксана Самойлова подстриглась после неудавшегося расставания с Джиганом.