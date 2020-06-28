Оксана Самойлова подстриглась после неудавшегося расставания с Джиганом

Блогер думает над тем, чтобы состричь еще больше волос.

Об этом стало известно 28 июня. Новостью блогер Оксана Самойлова поделилась в своем Instagram-аккаунте. Она показала свою новую прическу – девушка решила состричь длину.

«Я решилась и стриганула сантиметров десять. Хотела еще короче, но подумала сначала к такой длине привыкнуть надо <…> Как думайте надо короче сделать?»

— задалась вопросом Самойлова.

Девушка призналась, что ходила в салон с дочками, которые хотели сбрить волосы, но в итоге получили розовый оттенок на волосах и пару кос.

Пользователи остались в восторге от стрижки Самойловой – они признают, что ей очень идет такая длина. Другие пишут, что важно, чтобы девушка сама была довольна, а мнение других не так уж важно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джиган одаривает Самойлову после решения о разводе. Рэпер якобы купил супруге дорогой браслет, так как пытается загладить свою вину.