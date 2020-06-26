Джиган одаривает Самойлову после решения о разводе

Рэпер якобы купил супруге дорогой браслет, так как пытается загладить свою вину.

Об этом стало известно 25 июня. Обо всем сообщает Telegram-аккаунт «Курятник» со ссылкой на собственные источники. Рэпер Джиган недавно подарил Оксане Самойловой браслет из белого золота с бриллиантами стоимостью около шести миллионов рублей. Отмечается, что таким образом артист пытается вернуть расположение возлюбленной, которая недавно подавала на развод. На данный момент заявление уже забрано, но сама Самойлова никак не комментирует происходящее в ее отношениях. В «сториз» нет ни демонстрации букетов, ни семейной идиллии.

Напоминаем, что многие убеждены, что слухи о разводе были лишь ради хайпа и на самом деле модель не собиралась расставаться с супругом. Таким образом они хотели привлечь внимание к своим социальным сетям и творчеству Джигана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем у сына.