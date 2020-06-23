Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем у сына

Популярный блогер и бизнесвумен, а также супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем у маленького сына, четырехмесячного Давида.

В своем личном Instagram звезда опубликовала подробный пост, где рассказала, что у долгожданного четвертого ребенка с рождения проблемы с проходимостью слезных каналов. Она объяснила, что сейчас ситуация уже гораздо лучше, поскольку ребенку регулярно делают массаж, однако полностью решить проблему не удается.

Самойлова также добавила, что врачи в России советуют прибегнуть к зондированию слезных путей в срочном порядке, тогда как американские медики склоняются к тому, что все исправится с возрастом и без вмешательства. Звезда попросила поделиться опытом подписчиков, так как не знает, к кому прислушаться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джиган и Самойлова подарили детям аквапарк за полмиллиона рублей.