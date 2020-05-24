Джиган и Самойлова подарили детям аквапарк за 500 тыс. рублей

Пара похвасталась дорогой покупкой в социальных сетях.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем звездная пара рассказала в своих социальных сетях. Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова приобрели для своих детей надувной аквапарк за полмиллиона рублей. Конструкцию установили на заднем дворе, но пока что холодно использовать ее по назначению, поэтому дети просто катаются на горках. Самойлова подчеркнула, что аквапарк они купили с супругом вместе.

Напоминаем, что Джиган и Самойлова собираются разводиться, инициатором расставания стала блогер. Несмотря на это, они проводят много времени вместе. Рэпер не собирается отказываться от возможности воспитывать детей, коих у него от Самойловой четыре.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Самойлова хочет получить половину доходов Джигана после разводов.