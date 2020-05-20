Самойлова хочет получить половину доходов Джигана после разводов

Самойлова хочет получить половину доходов Джигана после разводов
Самойлова верит в лучшее будущее. Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

У женщины от рэпера четыре ребенка.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает «СтарХит». Оксана Самойлова, которая всерьез настроена разводиться с рэпером Джиганом, уже наняла адвоката. Он заявил, что многодетная мама хочет получать половину доходов супруга после расставания. Отмечается, что о разделе имущества в заявлении не говорится.

Напоминаем, что Самойлова объявила о желании разводиться еще в марте. С тех пор миллионы поклонников наблюдают за семейной драмой. Блогерша не раз уверяла, что не передумает. Скорее всего, причиной для расставания стали измены и странное поведение Джигана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксана Самойлова заявила, что ее дочь решила пожить отдельно. Она написала, что на снимках теперь не хватает восьмилетней Ариелы, которая попросилась жить к бабушке и дедушке. Девочка тяжело переживает расставание родителей и хочет побыть отдельно от них и своих сестер и брата.

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