Оксана Самойлова заявила, что ее дочь решила пожить отдельно

Оксана Самойлова заявила, что ее дочь решила пожить отдельно
Самойлова поделилась последними новостями. Фото: Instagram @samoylovaoxana

Восьмилетняя девочка не хочет видеть ссорящихся родителей.

Об этом стало известно 14 мая. Обо всем Оксана Самойлова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что на снимках теперь не хватает восьмилетней Ариелы, которая попросилась жить к бабушке и дедушке. Девочка тяжело переживает расставание родителей и хочет побыть отдельно от них и своих сестер и брата.

«В очередной раз убедилась насколько важно слышать своих детей, слышать их желания и потребности. И, о Боги, как это сложно!»

— написала Самойлова.

Напоминаем, что Самойлова и Джиган собираются разводиться из-за выходок рэпера. Он после родов потрепал много нервов своей жене, чего она терпеть не стала и обратилась в суд. Тем временем поклонники не верят в искренность происходящего – они считают, что пара так привлекает к себе внимание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксана Самойлова вместе с Джиганом переехала на дачу.

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