Оксана Самойлова вместе с Джиганом переехала на дачу

Оксана Самойлова вместе с Джиганом переехала на дачу
Многим семья Самойловой и Джигана казалась образцовой. Фото: Instagram Оксаны Самойловой

Вся семья проводит время на свежем воздухе во время режима самоизоляции.

Об этом стало известно 8 мая. Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган, которые находятся на грани развода, все еще проводят время вместе. Они вместе с семьей уехали на дачу, где проводят много времени вместе. На кадрах в социальных сетях все выглядит так, словно никакого разлада в отношениях на самом деле и что слова о разводе говорились ради пиара.

В комментариях фанаты высказывают мнение, что в итоге Самойлова и Джиган помирятся и останутся вместе. Напоминаем, что конфликт в семье произошел после того, как девушка узнала об изменах супруга и его пристрастии к запрещенным веществам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксана Самойлова прокомментировала слухи о примирении с Джиганом. Рэпера заметили на дне рождении супруги, с которой он поругался.

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