Оксана Самойлова прокомментировала слухи о примирении с Джиганом

Оксана Самойлова прокомментировала слухи о примирении с Джиганом
Самойлова верит в лучшее будущее. Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Рэпера заметили на дне рождении супруги, с которой он поругался.

Об этом стало известно 29 апреля. Обо всем рассказала блогер Оксана Самойлова в своем Instagram-аккаунте. Она дала понять, что никакого примирения не было, так что скептики могут успокоиться. Девушка посвятила пост своим планам на будущее – Самойлова верит, что впереди ее ждет много нового и она верит, что все будет хорошо.

Напоминаем, что девушка устроила праздник в честь своего дня рождения и дня рождения дочери Майи. На торжество приехал и рэпер Джиган, с которым Самойлова решила разводиться. Поклонники тут же решили, что они помирились и собираются воссоединяться, но блогер, кажется, не хочет давать артистку вторых шансов.

Судя по всему, вечер прошел без инцидентов и Джиган продолжает общаться со своими детьми. Тем временем пользователи под постами продолжают требовать у девушки объяснений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джиган объявился в соцсетях, признавшись в любви Самойловой.

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