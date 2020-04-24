Джиган объявился в соцсетях, признавшись в любви Самойловой

Джиган объявился в соцсетях, признавшись в любви Самойловой
Многим семья Самойловой и Джигана казалась образцовой. Фото: Instagram Оксаны Самойловой

Рэпер написал комментарий под постом супруги, которая объявила о разводе.

Об этом стало известно 24 апреля. Рэпер Джиган оставил комментарий под постом супруги Оксаны Самойловой в Instagram-аккаунте. Девушка жаловалась на усталость от режима самоизоляции, а рэпер признался в любви ей и детям. Самойлова никак не отреагировала на проявления теплого отношения, зато подписчики мимо пройти не смогли. Они отметили, что скучали без Джигана все это время. Некоторые убеждены, что паре нужно мириться и отложить идею о разводе.

Также Джиган выложил новый трек, который посвятил Самойловой. Он всячески пытается привлечь внимание Самойловой, но она непреклонна в своем выборе. Напоминаем, что супруг изменял ей и злоупотреблял запрещенными веществами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Самойлова работает с психологом из-за расставания с Джиганом. Блогер призналась, что очень переживает и ей нужна помощь.

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