В Ленобласти ожидается мокрый снег, дождь и гололедица

В понедельник, 21 декабря, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Ожидаются небольшие осадки. Выпадет мокрый снег и дождь. Ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в Ленинградской области в течение завтрашнего дня будет варьироваться от +3 до -2 градусов.

Ветер будет дуть южных направлений умеренный.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.