Пять человек пострадали при частичном обрушении дома в Лиссабоне

В воскресенье, 20 декабря, в результате частичного обрушения жилого дома в центре Лиссабона пострадали пять человек.

Также два человека числятся пропавшими без вести. Обрушение жилого дома произошло из-за взрыва, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на местные власти и пожарную службу.

Пострадавших госпитализировали. Один из них тяжело ранен. Причины обрушения неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром воскресенья, 20 декабря, в поселке Александровка Гатчинского района Ленинградской области в многоквартирным двухэтажном доме раздался взрыв.