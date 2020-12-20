Причиной взрыва в жилом доме под Гатчиной стал самогонный аппарат

Причиной взрыва в жилом доме под Гатчиной стал самогонный аппарат
Пожарные и спасатели ликвидируют последствия ЧП. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Утром воскресенья, 20 декабря, в поселке Александровка Гатчинского района Ленинградской области в многоквартирным двухэтажном доме раздался взрыв.

По предварительной информации, причиной чрезвычайного происшествия стал бойлер самогонного аппарата. На месте взрыва работают пожрано-спасательные службы и правоохранители. К счастью, никто не пострадал — лишь выбило окна и повредило кладку дома взрывной волной.

Сейчас на месте ЧП находятся 4 единицы спецтехники и 16 человек личного состава, которые ликвидируют последствия взрыва. Как пишет Online47, эпицентром стала трехкомнатная квартира на первом этаже дома. В момент взрыва в помещении находились три человека, которые избежали травм. Однако взрыв повредил внутренние перегородки квартиры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в случившемся разбирается прокуратура Гатчинского района Ленобласти.

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