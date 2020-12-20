Прокуратура начала проверку после взрыва в жилом доме под Гатчиной

В Гатчинском районе Ленобласти в одном из многоквартирных домов произошел врыв. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

О ЧП стало известно сегодня, 20 декабря. В двухэтажном доме, расположенном в деревне Александровка, прогремел хлопок. Взрывной волной выбило стекла в одной из квартир. К счастью обошлось без пострадавших.

Как сообщили в прокуратуре по области, прокурором осуществляется координация деятельности специализированных и аварийных служб. На особом контроле находится вопрос соблюдения прав жителей пострадавшего дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что место взрыва в деревне Александровка осматривают спецслужбы.