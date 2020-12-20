Прокуратура начала проверку после взрыва в жилом доме под Гатчиной

Прокуратура начала проверку после взрыва в жилом доме под Гатчиной
В чрезвычайном происшествии разберутся правоохранительные органы. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти в одном из многоквартирных домов произошел врыв. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

О ЧП стало известно сегодня, 20 декабря. В двухэтажном доме, расположенном в деревне Александровка, прогремел хлопок. Взрывной волной выбило стекла в одной из квартир. К счастью обошлось без пострадавших.

Как сообщили в прокуратуре по области, прокурором осуществляется координация деятельности специализированных и аварийных служб. На особом контроле находится вопрос соблюдения прав жителей пострадавшего дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что место взрыва в деревне Александровка осматривают спецслужбы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
взрыв Гатчинский район прокуратура


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Причиной взрыва в жилом доме под Гатчиной стал самогонный аппарат
Россияне смогут увидеть «великое соединение» Юпитера и Сатурна 21 ...
Глава Минздрава озвучил сроки начала вакцинации пожилых россиян от COVID-19
В «Векторе» рассказали о пожизненном иммунитете к коронавирусу у ...
Из-за пожара в кафе на проспекте Юрия Гагарина эвакуировали 40 человек
Прокуратура начала проверку после взрыва в жилом доме под Гатчиной
Члены Общественной палаты призывают сурово наказать журналистку, солгавшую Путину
В Петербурге пьяный мужчина угнал машину у таксиста, пока тот ходил за кофе