В квартире жилого дома в Ленобласти прогремел взрыв

Утром воскресенья, 20 декабря, в деревне Александровка Гатчинского района Ленинградской области в одном из многоквартирных домов раздался хлопок.

По предварительным данным, взрыв случился в двухэтажном доме. На месте происшествия сейчас работают пожарные и спасатели. К счастью, обошлось без жертв, однако взрывной волной выбило стекла в одной из квартир. Спецслужбы продолжают осматривать место взрыва.

Причины чрезвычайного происшествия пока остаются неизвестными. В пресс-службе регионального МЧС добавляют, что разбираться в обстоятельствах взрыва будут следователи. Отметим, что деревня Александровка входит в состав Таицкого городского поселения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два человека стали жертвами пожара в частном доме в Гатчинском районе Ленинградской области минувшей ночью.