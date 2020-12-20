Два человека погибли при пожаре в частном доме в Сиверском

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Сиверском
Спасатели разобрались с возгоранием. Фото: ГУ МЧС

В Гатчинском районе Ленобласти ранним утром загорелся частный дом. В результате пожара погибли мужчина и женщина.

Трагедия случилась сегодня, 20 декабря, в поселке Сиверский. Сигнал о ЧП поступил на пуль дежурного в 6:20. К месту происшествия незамедлительно прибыли восемь спасателей на двух машинах.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, частный дом горел на общей площади 52 квадратных метров. В 7:20 пламя полностью ликвидировали.

По данным портала 78.ru, в результате возгорания в постройке погибли два человека: мужчина и женщина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Коммунаре ночью нежилое здание полыхало на 150 «квадратах».

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Гатчинский район пожар спасатели


 

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