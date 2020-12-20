В Коммунаре ночью нежилое здание полыхало на 150 «квадратах»

В Гатчинском районе Ленобласти произошел крупный пожар. Спасатели тушили нежилое здание в городе Коммунар.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 20 декабря, на Антропшинской улице. Там загорелось нежилое здание, огонь охватил 150 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, к месту ЧП оперативно прибыли 12 пожарных на трех единицах спецтехники. К 1:47 они полностью потушили пламя.

В каком именно здании произошел пожар, не уточняется.

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