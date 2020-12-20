В Петродворце полностью сгорела иномарка

В Петродворце полностью сгорела иномарка
Пожарные оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петродворцлвом районе Петербурга вспыхнул легковой автомобиль. К месту ЧП незамедлительно прибыли пять огнеборцев.

Возгорание случилось в субботу, 19 декабря. Машина марки Ford была припаркована у дома №3 по Мастеровому переулку. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 23:21.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Петербургу, спасатели прибыли к указанному месту на одной спецмашине. К 23:44 они полностью потушили легковушку, однако у авто сгорело все, что могло сгореть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносове ночью полыхала двухкомнатная квартира.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Петербургу пожар спасатели


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петродворце полностью сгорела иномарка
Рэпер Джиган «отрастил» пышную шевелюру
Пугачева раскрыла свой главный секрет молодости
В Ломоносове ночью полыхала двухкомнатная квартира
Кинокритик Антон Долин перечислил лучшие фильмы 2020 года
Сменившая имидж Асмус опубликовала «бесстыжую фотку»
В воскресенье в Петербурге ожидаются туман и плюсовая температура
ВОЗ предупредила о более заразном типе коронавируса