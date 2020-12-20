В Петродворце полностью сгорела иномарка

В Петродворцлвом районе Петербурга вспыхнул легковой автомобиль. К месту ЧП незамедлительно прибыли пять огнеборцев.

Возгорание случилось в субботу, 19 декабря. Машина марки Ford была припаркована у дома №3 по Мастеровому переулку. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 23:21.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Петербургу, спасатели прибыли к указанному месту на одной спецмашине. К 23:44 они полностью потушили легковушку, однако у авто сгорело все, что могло сгореть.

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