В Ломоносове ночью полыхала двухкомнатная квартира

В Ломоносове ночью полыхала двухкомнатная квартира
Пожарные прибыли на место незамедлительно. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Ломоносове спасатели тушили квартирный пожар. Огонь вспыхнул среди ночи.

Возгорание случилось в воскресенье, 20 декабря, в доме №1 по улице Красного Флота в Ломоносове. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 1:13. Они выехали к месту происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Петербургу, в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров

Информация о причинах появления огня и возможных пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные спасали пенсионерку из горящей квартиры в доме на Бухарестской улице.

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ГУ МЧС России по Петербургу ломоносов пожар


 

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