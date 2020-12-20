В Ломоносове ночью полыхала двухкомнатная квартира

В Ломоносове спасатели тушили квартирный пожар. Огонь вспыхнул среди ночи.

Возгорание случилось в воскресенье, 20 декабря, в доме №1 по улице Красного Флота в Ломоносове. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 1:13. Они выехали к месту происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Петербургу, в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров

Информация о причинах появления огня и возможных пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные спасали пенсионерку из горящей квартиры в доме на Бухарестской улице.