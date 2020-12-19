Пенсионерку спасли из горящей квартиры в доме на Бухарестской

Пенсионерку спасли из горящей квартиры в доме на Бухарестской
На кадрах видно крупное пламя. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

С Петербурге на Бухарестской улице в пятиэтажном жилом доме загорелась трехкомнатная квартира. Пожарным удалось спасти пожилую женщину.

Возгорание случилось сегодня утром, 19 декабря, на первом этаже дома №66. Кадры с места пожара опубликовали сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Очевидцы заметили черный дым в районе 10:20 часов.

Как сообщила пресс-служба МЧС по городу, огонь охватил всю площадь, а затем перебрался на квартиру этажом выше. Там выгорела комната на площади 18 квадратных метров и коридор.

Пожарным удалось спасти пожилую женщину, ее госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе. Из здания также эвакуировали около 35 человек. К месту происшествия направили автобус для размещения жильцов. Пожар потушили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня ночью на 5-й Жерновской улице полностью сгорела иномарка.

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