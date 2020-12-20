Доктор Мясников развеял популярные мифы о кофе

Рекомендуется выпивать в сутки не более двух чашек кофе. Фото: Pixabay

Рекомендуется выпивать в сутки не более двух чашек кофе. Фото: Pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг популярные мифы о кофе и рассказал о пользе напитка.

«На самом деле, это все инсинуации, что он вреден, что вызывает гипертонию, вызывает аритмию, вредит сердцу», — рассказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что кофе является целебным и полезным напитком.

Исследователи считают, что напиток предотвращает рак печени и уменьшить количество инфарктов у сердечников. Кроме того, кофе не влияет на кровяное давление, если человек часто его пьет. Кроме того, не провоцирует мерцательную аритмию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильное употребление кофе грозит обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.