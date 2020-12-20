Звезда «Папиных дочек» вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова вышла замуж за серебряного призера Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореографа и продюсера Илью Авербуха.

Бракосочетание состоялось в одном из московских ЗАГСов. Свадьба не афишировалась. Актриса опубликовала видео с церемонии.

«Маршрут построен!» — написала она.

В июле стало известно, что 25-летняя Арзамасова начала встречаться с 46-летним продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Арзамасова удивлена, что люди считают, будто они лучше знают, «что ей нужно». Актриса считает, что поклонникам должно быть все равно, с кем она встречается и напомнила, что помимо публичной жизни есть еще и личная.