Звезда «Папиных дочек» вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова вышла замуж за серебряного призера Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореографа и продюсера Илью Авербуха.
Бракосочетание состоялось в одном из московских ЗАГСов. Свадьба не афишировалась. Актриса опубликовала видео с церемонии.
«Маршрут построен!» — написала она.
В июле стало известно, что 25-летняя Арзамасова начала встречаться с 46-летним продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Арзамасова удивлена, что люди считают, будто они лучше знают, «что ей нужно». Актриса считает, что поклонникам должно быть все равно, с кем она встречается и напомнила, что помимо публичной жизни есть еще и личная.