Звезда «Папиных дочек» вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха

Звезда «Папиных дочек» вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха
Бракосочетание состоялось в одном из московских ЗАГСов. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова вышла замуж за серебряного призера Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореографа и продюсера Илью Авербуха.

Бракосочетание состоялось в одном из московских ЗАГСов. Свадьба не афишировалась. Актриса опубликовала видео с церемонии.

«Маршрут построен!» — написала она.

В июле стало известно, что 25-летняя Арзамасова начала встречаться с 46-летним продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Арзамасова удивлена, что люди считают, будто они лучше знают, «что ей нужно». Актриса считает, что поклонникам должно быть все равно, с кем она встречается и напомнила, что помимо публичной жизни есть еще и личная.

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