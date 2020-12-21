Облачность и до +2 градусов ждут петербуржцев 21 декабря

В Петербурге ожидаются дождь и мокрый снег. Фото: unsplash.com

В Петербурге ожидаются дождь и мокрый снег. Фото: unsplash.com

В понедельник, 21 декабря, погоду в Северной столице будет определять периферия циклонического вихря, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Согласно прогнозу синоптика, в целом жителей и гостей Петербурга ждет облачная погода. Сегодня может пригодиться зонтик: местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура воздуха за окном продолжит существенно превышать климатическую норму.

По данным Леуса, днем в Петербурге воздух прогреется до 0…+2 градусов. В Ленинградской области температура будет колебаться от -2 до +3 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ожидается мокрый снег, дождь и гололедица.