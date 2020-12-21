Депутат ЗакСа Борис Вишневский подхватил коронавирус

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале сегодня, 20 декабря.

По словам парламентария, у него нет никаких симптомов, которые могли бы указывать на заболевание, самочувствие – хорошее. Завтра он собирается сделать компьютерную томографию и сдать анализ крови.

«Никаких симптомов — ни кашля, ни температуры (последний результат, 10 минут назад — 36.6), ни снижения сатурации. И запахи пока чувствую», — заявил депутат.

Вишневский также отметил, что сейчас находится на самоизоляции и принимает рекомендованные лекарственные препараты. При этом он отказывается от комментариев по поводу своего состояния.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Борис Вишневский просил губернатора Петербурга разобраться с электронным вызовом врача. По его словам, необходимое время для вызова врача по телефону может доходить до четырех часов, что ведет к огромным потерям времени и усугублению состояния здоровья жителей.