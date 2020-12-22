Суд признал иноагентами «Открытый Петербург» и правозащитников, работающих с ВИЧ-положительными людьми

В Петербурге суд признал иностранными агентами правозащитные организации «Открытый Петербург», «Гуманитарное действие», «Феникс плюс» и «Акцент».

Об этом сообщает пресс-служба Минюста. Организация «Открытый Петербург», которая входит в группу структур «Открытой России», занималась проведением политических акций. Остальные правозащитники сосредоточены на профилактике ВИЧ. «Гуманитарное действие» работает с наркозависимыми людьми на протяжении 20 лет, «Феникс плюс» уже 12 лет помогает ВИЧ-положительным людям, в том числе людям с гомосексуальной ориентацией. «Акцент» проводила семинары и группы взаимопомощи для ВИЧ-инфицированных.

Что касается «Феникс плюс», то здесь Минюст посчитал, что правозащитники этой организации занимаются политикой на портале «Парни Плюс», посвященном темам ЛГБТ-сообщества и здоровья. Ведомство обратило внимание на публикацию, которая указывала на отсутствие в России программ по профилактике ВИЧ среди гомосексуальных мужчин. В организации отметили, что портал формально не является частью организации, однако ведомство все же нашло такую связь.