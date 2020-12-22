Путин подписал закон о праве экс-президента России на пожизненное сенаторство

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке формирования Совета Федерации, согласно которому президент России после прекращения полномочий имеет право на пожизненное сенаторство.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«В Совет Федерации входят… президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки», — говорится в документе.

Соответствующий закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 22 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стать сенатором будет можно даже при наличии судимости. Спустя 15 лет после снятия — за особо тяжкие преступления, 10 лет — за тяжкие, и 5 лет — за преступления средней тяжести. Также полномочия сенатора или депутата теперь смогут прекращать досрочно в случае обнаружения иностранного гражданства или нарушения сроков проживания в регионе, от которого они назначены.