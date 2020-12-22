В Ленобласти барам разрешили работать до двух часов ночи в новогоднюю ночь

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко разрешил барам, кафе и ресторанам работать до двух часов ночи в новогоднюю ночь. Но это относится только к заведениям общепита на базах отдыха и в гостиницах.

На Новый год точки общепита, которые на базах отдыха, в гостиничных комплексах и пансионатах будут работать до двух часов ночи, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

По словам Дрозденко, это сделано для того, чтобы постояльцы могли встретить праздник комфортно.

В Петербурге с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января петербуржцев ждет новый «комендантский час». Общепит будет работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения закрываются полностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские рестораторы запускают флешмоб против этих мер, которые городские власти приняли накануне.