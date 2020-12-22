В Ленобласти барам разрешили работать до двух часов ночи в новогоднюю ночь

В Ленобласти барам разрешили работать до двух часов ночи в новогоднюю ночь
Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко разрешил барам, кафе и ресторанам работать до двух часов ночи в новогоднюю ночь. Но это относится только к заведениям общепита на базах отдыха и в гостиницах.

На Новый год точки общепита, которые на базах отдыха, в гостиничных комплексах и пансионатах будут работать до двух часов ночи, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

По словам Дрозденко, это сделано для того, чтобы постояльцы могли встретить праздник комфортно.

В Петербурге с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января петербуржцев ждет новый «комендантский час». Общепит будет работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения закрываются полностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские рестораторы запускают флешмоб против этих мер, которые городские власти приняли накануне.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр дрозденко бары ленобласть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Здание «Ростелекома» в центре Петербурга продали под апартаменты
В Петербурге детская психиатрия получила штраф за допуск к работе врача с ...
В Петербурге нелегалы работали по поддельным документам более полутора лет
Суточная заболеваемость COVID-19 в России обновила рекорд
В Петербурге подан иск в суд из-за незадекларированной дачи Беглова
Покрас Лампас разработал лимитированный дизайн для МегаФона
Петербуржца отправили в колонию поселение за доги по алиментам
Около 12% петербуржцев готовы работать 1 января