Петербуржец продает трусы Навального

Звонок оппозиционера Алексея Навального предполагаемому сотруднику ФСБ вызвал появление множества мемов и затмил всю новостную повестку, а также породил ситуативный маркетинг.

На сайте объявлений «Авито» появилось объявление о продаже «трусов российского оппозиционера», которые «очистила» ФСБ, сообщает «Мойка78». Из разговора Алексея Навального с Константином Кудрявцевым, которого оппозиционер назвал своим отравителем, следует, что яд якобы нанесли на личные вещи оппозиционера. Предметом, на котором оказалась максимальная концентрация «Новичка», стало нижнее бельё. Веществом обработали внутренние швы гульфика, утверждает человек, представленный в ролике «химиком». Почти сразу после публикации ролика трусы с оригинальным дизайном появились на «Авито». Некий продавец из Петербурга за три дня гарантирует доставить хлопковое бельё в любую точку России. Некий продавец из Петербурга за три дня гарантирует доставить хлопковое белье в любую точку России. В объявлении также отмечается, что производятся трусы «под контролем» ФСБ.

Напомним, 21 декабря на YouTube-канале Алексея Навального появилось видео, где он заявил о том, что ему якобы удалось дозвониться до сотрудника ФСБ, который был якобы причастен к отравлению политика. ФСБ России прокомментировала видеоразговор Алексея Навального якобы с сотрудником спецслужб, который якобы был причастен к отравлению оппозиционера. в ведомстве уверены, что работа проведена за счет иностранных спецслужб. Так как это «было невозможно без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб». Например, «использование подмены номера абонента — прием иностранных спецслужб, не раз апробированный в антироссийских акциях».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин сообщил, что в стране могут начать расследование по отравлению блогера Алексея Навального. Однако, добавил глава государства, стране не предоставляют необходимые материалы.