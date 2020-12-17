Россия готова начать расследование по отравлению Навального

Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране могут начать расследование по отравлению блогера Алексея Навального. Однако, добавил глава государства, стране не предоставляют необходимые материалы.

Как пояснил президент России Владимир Путин, генеральная прокуратура страны отправляла запросы в Германию, но ответа не получила. По словам президента, российская сторона была готова отправить специалистов на место происшествия, а также исследовать материалы.

«Дайте нам хотя бы официальное заключение», — заметил президент.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Владимир Путин прокомментировал опубликованное расследование об отравлении Навального.

«Мы прекрасно понимаем, что это такое: это легализация материалов американских спецслужб, это не расследование», — отметил президент.