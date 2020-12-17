Путин ответил на вопрос, кто отравил Навального и почему не возбуждено дело

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального.
Журналист спросил, почему российские правоохранители до сих пор не возбудили уголовное дело по факту отравления Навального и есть ли информация, кто его отравил.
Отвечая на вопрос, Путин назвал Навального «пациентом в берлинской клинике».
«Мы прекрасно понимаем, что это такое: это легализация материалов американских спецслужб, это не расследование», — отметил президент.
По его словам, Навальный пользуется поддержкой американских спецслужб. Наши же спецслужбы, как отмечает политик, присматривают за оппозиционером. «Но это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то?», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что если бы Навального хотели убить, что «довели бы до конца». Он добавил, что жена оппозиционера обратилась к нему, и он в ту же секунду дал команду выпустить пациента на лечение в Германию.
Кроме того, лидер страны призвал добиваться призвания людей не трюками политической борьбы, а конкретными делами.
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