Владимир Путин: российские хакеры не помогали избираться Трампу

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос музыканта, генерального продюсера RTVI Сергея Шнурова, «почему русские хакеры в этот раз не помогли избраться Дональду Трампу на пост президента США».

Шнуров поинтересовался, на какую должность теперь может рассчитывать Трамп и «приютит» ли Путин, если тот «попросит убежища как Эдвард Сноуден».

По словам президента РФ, российские хакеры не помогали избираться Трампу и не вмешивались во внутренние дела США. «Это все домыслы и поводы, чтобы портить отношения России и США и чтобы не признать легитимность действующего пока президента США по внутриполитическим американским соображениям», — считает Владимир Путин.

«Трампу нет необходимости трудоустраиваться, почти 50% американцев за него проголосовало, он не собирается уходить из политической жизни своей страны» — отметил президент.

Ежегодная большая пресс-конференция началась в 12:00. В этом году из-за пандемии коронавируса она проходит в новом формате. Путин отвечает на все вопросы по видеосвязи из своего кабинета. Региональные журналисты выходят в эфир по видеосвязи. Журналисты федеральных и иностранных изданий находятся в Центре международной торговли в Москве. Пресс-конференция проходит с элементами «Прямой линии».