Петербуржцы разобрали все бесплатные елки во Всеволожском лесничестве

Петербуржцы разобрали все бесплатные елки во Всеволожском лесничестве
Во Всеволожском лесничестве перестали выдавать бесплатные елки. Фото: pixabay

Всеволожское лесничество в Ленобласти останавливает отпуск бесплатных новогодних елей для жителей Санкт-Петербурга. Причиной стал ажиотажный спрос перед праздниками.

Соответствующее решение принял Комитет по природным ресурсам Ленинградской области. Со вторника, 22 декабря, во Всеволожском лесничестве останавливается указание услуги по оформлению договора-купли продажи на новогодние ели.

Петербуржцы и жители 47 региона по-прежнему могут бесплатно получить новогоднее дерево в других лесничествах Ленобласти. Список лесничеств размещен на сайте комитета.

Отмечается, что только за 20 декабря во Всеволожском лесничестве выдали около 500 договоров на получение елок. Всего заключено около 2 тысяч договоров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что как бесплатно срубить елку в Ленобласти.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
елка ленобласть лесничество Новый год


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Здание «Ростелекома» в центре Петербурга продали под апартаменты
В Петербурге детская психиатрия получила штраф за допуск к работе врача с ...
В Петербурге нелегалы работали по поддельным документам более полутора лет
Суточная заболеваемость COVID-19 в России обновила рекорд
В Петербурге подан иск в суд из-за незадекларированной дачи Беглова
Покрас Лампас разработал лимитированный дизайн для МегаФона
Петербуржца отправили в колонию поселение за доги по алиментам
Около 12% петербуржцев готовы работать 1 января