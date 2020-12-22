Петербуржцы разобрали все бесплатные елки во Всеволожском лесничестве

Всеволожское лесничество в Ленобласти останавливает отпуск бесплатных новогодних елей для жителей Санкт-Петербурга. Причиной стал ажиотажный спрос перед праздниками.

Соответствующее решение принял Комитет по природным ресурсам Ленинградской области. Со вторника, 22 декабря, во Всеволожском лесничестве останавливается указание услуги по оформлению договора-купли продажи на новогодние ели.

Петербуржцы и жители 47 региона по-прежнему могут бесплатно получить новогоднее дерево в других лесничествах Ленобласти. Список лесничеств размещен на сайте комитета.

Отмечается, что только за 20 декабря во Всеволожском лесничестве выдали около 500 договоров на получение елок. Всего заключено около 2 тысяч договоров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что как бесплатно срубить елку в Ленобласти.